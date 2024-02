GF, Beatrice contro gli autori: scatta la censura

Nelle ultime ore, Beatrice Luzzi è tornata a scagliarsi contro gli autori del GF. L’attrice, dopo aver ricevuto una confidenza da Simona Tagli, ha lanciato diverse frecciatine allo staff di Alfonso Signorini. Ovviamente è scattata la censura, ma la Regina di Cuori ha fatto in tempo a far comprendere ai fan il suo pensiero.

Durante la sua festa di compleanno al GF, Simona Tagli ha fatto una confidenza a Beatrice Luzzi. L’ex showgirl ha confessato all’amica che gli autori l’hanno scelta come concorrente del reality solo perché considerata una sua “nemica“. Entrata in gioco, però, ha cambiato idea e si è schierata con lei.

Simona, appartata con Beatrice, ha candidamente ammesso:

“Pensa che io dovevo venire qui in opposizione a te e invece mi sono schierata dall’altra parte. Dovevo venire in un modo e invece poi… Sì io ero allineata in un certo modo, anche sentendo la storia dei ragazzi, dalla parte loro, mi sembrava tutto in un certo modo. Poi sono arrivata qui e ho cambiato idea. Io sono una che non si fa problemi a dire di aver sbagliato e aver cambiato visione. In questa situazione ho preso una posizione opposta”.