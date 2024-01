GF, Beatrice torna in gioco: svelata la data del suo rientro in Casa

Dopo cinque giorni di lontananza dal GF, Beatrice Luzzi torna in gioco: ecco la data del suo rientro in Casa.

Per la gioia dei fan, Beatrice Luzzi torna in gioco al GF. Dopo il terribile lutto che l’ha colpita, la Regina di Cuori è pronta per portare a termine l’avventura che ha iniziato lo scorso settembre.

GF: Beatrice Luzzi torna in gioco dopo la morte del padre

Stando a quanto sostiene Fanpage.it, Beatrice Luzzi tornerà al GF. Dopo la morte del padre, l’attrice è uscita dalla Casa per cinque giorni e adesso è pronta per rientrare in gioco. Si legge:

“Fonti vicine a Fanpage rivelano che l’attrice, a seguito la morte del padre, è pronta a rientrare in gioco”.

GF, quando torna in gioco Beatrice Luzzi: la data

Beatrice Luzzi, sempre se l’indiscrezione lanciata da Fanpage dovesse corrispondere a verità, dovrebbe tornare al GF nel corso della puntata di lunedì 8 gennaio 2024. Il televoto in corso, che vedeva l’attrice a rischio uscita con Federico, Monia e Rosanna, è stato annullato.

GF: in arrivo un provvedimento nei confronti dei concorrenti

L’uscita di Beatrice dal GF, quindi, non era definitiva. Non a caso, qualcuno sostiene che la Luzzi non abbia neanche ripreso il suo telefono. In attesa di assistere alla reazione degli altri concorrenti al suo rientro, sappiamo che gli autori hanno chiesto a tutti i gieffini di preparare la valigia. Il motivo? Pare che sia in arrivo un provvedimento disciplinare per l’atteggiamento che alcuni di loro hanno avuto alla notizia del lutto di Beatrice.