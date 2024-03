GF, Garibaldi eliminato ad un passo dalla finale: "Non me l'aspettavo"

GF, Garibaldi eliminato ad un passo dalla finale: "Non me l'aspettavo"

Nel corso della semifinale del GF, Giuseppe Garibaldi è stato eliminato. Il bidello non se l’aspettava, ma forse ha sbagliato qualche mossa. Perché il pubblico ha deciso di non portarlo in finale?

GF, perché Garibaldi è stato eliminato?

La semifinale del GF ha visto l’uscita di Federico Massaro e Giuseppe Garibaldi. Mentre l’eliminazione del primo non ha stupito nessuno, quella del secondo sì. Perché il pubblico ha deciso di farlo fuori ad un passo dalla finale? In questi 6 mesi di permanenza nel loft di Cinecittà, Giuseppe ha commesso diversi errori, soprattutto nei riguardi di Beatrice Luzzi. Ma non è stato questo il motivo per cui è stato eliminato.

GF: Garibaldi sbaglia mossa ad un passo dalla finale

Durante la semifinale, Garibaldi è finito al televoto flash dopo una catena di salvataggio. Giuseppe poteva scegliere di trascinare con sé una tra Perla Vatiero, Letizia Petris e Greta Rossetti. Ha scelto quest’ultima, ma quando i due gieffini sono stati chiamati a fare un terzo nome, il bidello ha optato per Perla. Molto probabilmente, se avesse scelto Letizia sarebbe ancora al GF. Garibaldi è stato eliminato con il 24% dei voti, mentre Greta e Perla hanno conquistato rispettivamente il 30% e il 46%.

GF: le prime parole di Garibaldi dopo l’eliminazione

Appena è stato eliminato dal GF, Garibaldi ha ammesso:

“Sinceramente non me l’aspettavo. Infatti speravo di arrivare fino alla fine del programma. Però per me anche arrivare fino a qui è una vittoria. Prendo tutto il bene che c’è stato e ringrazio davvero il Grande Fratello“.