A distanza di mesi dalla rottura, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono nuovamente abbandonati alla passione. Il bacio tra l’attrice e il bidello ha diviso i fan del GF e sui social è esplosa la bufera.

GF: scatta il bacio tra Beatrice e Garibaldi

Momenti di intimità al GF tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. La notte scorsa, prima dello spegnimento delle telecamere, l’attrice e il bidello si sono appartati in un angolo buio della piscina. Qui è scattato il bacio: l’audio non mente.

GF: Beatrice e Garibaldi si nascondono dalle telecamere

Beatrice e Garibaldi si sono nascosti dietro al bancone della piscina, uno dei pochi punti della Casa non raggiunto dalle telecamere. Il GF, però, ha lasciato attivo l’audio e ciò che si sente non lascia spazio a dubbi. Tra la Luzzi e Giuseppe c’è stato almeno un bacio. I due, infatti, si sono apparati per ben 10 minuti e poi sono tornati ‘alla luce’ come se nulla fosse.

Scusate ma per me sono loro che non resistono piú e appena capiscono che non possono essere ripresi iniziano subito a baciarsi per poi togliersi i microfoni stiamo piangendo #beabaldi pic.twitter.com/XS86cov41F — Denise 🎈 (@DenisePezzoli) March 20, 2024

GF: il bacio tra Beatrice e Garibaldi divide i fan

Il bacio tra Beatrice e Garibaldi ha diviso i fan del GF. Sui social è scoppiata una bufera: da un lato ci sono i sostenitori dei Beabaldi e dall’altro coloro che vedono il riavvicinamento di Giuseppe come una strategia per arrivare in finale.