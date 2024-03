GF, Beatrice: Garibaldi svela la verità ad un passo dalla finale

Ad un passo dalla finale del GF, Beatrice Luzzi ha finalmente scoperto la verità sull’atteggiamento che Giuseppe Garibaldi ha avuto in questi mesi. Il bidello calabrese, senza freni, ha vuotato il sacco.

Da quando Anita Olivieri si è gettata tra le braccia di Alessio Falsone, Giuseppe Garibaldi si è riavvicinato a Beatrice Luzzi. Questo atteggiamento è la prova che l’attrice, nei sei mesi al GF, è sempre stata molto lucida. Negli ultimi giorni, ha anche scoperto tutta la verità sull’atteggiamento che il bidello ha avuto durante tutta la permanenza nel loft di Cinecittà.

Garibaldi, chiacchierando con Beatrice, ha ammesso tutte le sue colpe. Ha dichiarato:

“Se tu non mi avessi risposto in quel modo le cose sarebbero andate diversamente. Quel giorno che mi dicesti che avevi un’alternativa che non era male (Vittorio Menozzi, ndr). Avrei fatto di tutto. Ti avrei dovuto difendere in diretta davanti a tutti. Dovevo ritirare tutto quello che di brutto avevo detto di te. Dovevo prendere posizioni, lottare per te e starti accanto, invece non l’ho fatto. Dovevo proteggerti. Come ho fatto a sbagliare così? Non lo so. Però so che quello che c’era nei tuoi confronti era vero. L’ho sempre pensato, l’ho sempre sostenuto e lo dichiaro ancora. Tutto mi portava a te. Perché ho fatto così? Alcune volte comunque i tuoi silenzi dicono molto più delle tue parole e sono più belli. Tu sei perfetta stasera“.