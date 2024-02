Nel corso dell’ultima puntata del GF, Giuseppe Garibaldi è tornato in casa dopo l’ennesimo malore. Il bidello calabrese ha svelato ai concorrenti e al pubblico perché è stato male e ha necessitato di un altro ricovero.

GF: Garibaldi torna in Casa e svela perché è stato male

A distanza di una settimana dalla sua uscita, Giuseppe Garibaldi è tornato al GF. Alfonso Signorini l’ha introdotto con una gag poco credibile, utilizzando l’intelligenza artificiale. “Giuseppe Garibaldi non è quello che conoscete voi. Non è un bidello, ma una persona molto diversa, una vera talpa all’interno del Grande Fratello“, ha annunciato il conduttore ai concorrenti. Poi è partito un video in cui il gieffino si fingeva una specie di genio. Finito questo siparietto inutile, il simpatico calabrese è rientrato in Casa e ha spiegato perché è stato male.

Le parole di Giuseppe Garibaldi

Garibaldi ha dichiarato:

“Mi hanno fatto un bel tagliando. Neanche in Ferrari lo fanno. Una settimana lunga, ma sono sano come un pesce. Solo un po’ di stress dovuto al fatto che mi emoziono molto facilmente”.

Giuseppe è stato male dopo la gita fuori dalla casa del GF, la stessa che ha visto il branco contro Beatrice Luzzi.

GF: la speranza di Giuseppe Garibaldi

Garibaldi ha concluso:

“Spero sia l’ultima. Spero che quel detto ‘non c’è due senza tre’ con me non funzioni“.

I concorrenti del GF hanno abbracciato Giuseppe e hanno gioito per il suo ritorno. Dopo la puntata, però, Rosy Chin, Anita Olivieri e Marco Maddaloni si sono detti contrari al rientro perché preoccupati per la sua salute.