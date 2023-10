GF, Letizia Petris osanna Soleil Sorge: scatta la censura della regia

Letizia Petris, concorrente Nip del GF, ha un sogno: conoscere Soleil Sorge. La ragazza ne ha parlato con i compagni d’avventura e la regia del reality più spiato d’Italia ha fatto scattare la censura.

GF: Letizia Petris osanna Soleil Sorge

Soleil Sorge è stata protagonista del GF Vip qualche anno fa, regalando al pubblico scene iconiche con Alex Belli e Delia Duran. Nelle ultime ore, il suo nome è tornato ad essere protagonista del reality perché Letizia Petris l’ha nominata più volte. La concorrente sogna conoscere l’influencer italo-americana e, forse, vorrebbe diventare come lei.

La regia del GF censura Letizia

Letizia ha parlato per la prima volta di Soleil in giardino, ma la regia del GF ha subito fatto scattare la censura. I telespettatori hanno giusto fatto in tempo a sentire una serie di apprezzamenti. La Petris, però, non ha mollato e, poco dopo, ha parlato del suo idolo con Giuseppe Garibaldi.

Le parole di Letizia Petris su Soleil Sorge

La Petris ha dichiarato:

“Io vorrei solo conoscere Soleil. La conosci? Lei ha fatto il Grande Fratello due anni fa. Ti giuro è un’icona proprio per me. E’ forte, è una donna un sacco forte. Potrebbe anche darci consigli, a me soprattutto… lei è un mix tra Heidi e Beatrice. E’ una tosta, non si fa mettere mai i piedi in testa da nessuno, non perde mai il controllo. A parte che è una fig* assurda!”.