Il Grande Fratello continua a tenere banco non solo in termini di ascolti dopo la puntata andata in onda ieri, lunedì 3 marzo, ma anche dopo perchè quanto si è visto nella casa tra Lorenzo e Shaila ha fatto agitare ed insospettire i fan del programma.

Tra Lorenzo e Shaila è davvero finita

All’interno della casa si vociferava e la voce circola attualmente che tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatti non ci sia più l’amore. I due infatti si sarebbero lasciati.

I due come riporta il sito Leggo.it apparirebbero tranquilli e sereni ma in realtà alla base della fine di questa storia d’amore ci sarebbe un segreto che non hanno rivelato.

Tutto questo crea l’hype perfetto per mantenere i telespettatori incollati agli schermi e far crescere l’audience, audience che con il Grande Fratello è sempre ad ottimi livelli.

Dubbi emersi anche da Alfonso Signorini

Nella serata di ieri 3 marzo, il conduttore del programma Alfonso Signorini ha provato a smuovere i due sulla questione ma non sono emerse prove importanti.

La coppia continua a restare in piedi tra dubbi e mezze verità, chissà se sapremo mai che cosa abbia portato alla presunta fine di questa relazione, simbolo dell’edizione 2025 del Grande Fratello.