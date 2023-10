Improvvisa inversione di marcia al GF tra Massimiliano Varrese ed Heidi Baci. Nelle ultime ore i due si sono avvicinati molto, tanto da finire a letto insieme. Si tratta di un vero avvicinamento oppure di semplice strategia?

GF: Massimiliano ed Heidi a letto insieme

Al termine dell’ultima puntata del GF, Heidi Baci è finita in nomination. Appena i riflettori della diretta si sono spenti, Massimiliano Varrese si è sfogato con Ciro Petrone, dicendosi infuriato per i voti alla bella abruzzese. L’attore, che da settimane sostiene di aver perso la testa per lei, ha chiesto aiuto al collega per cercare di farla restare in Casa. A distanza di qualche ora, Massimiliano ed Heidi si sono avvicinati molto, tanto da finire a letto insieme.

Massimiliano ed Heidi: vero avvicinamento o strategia?

Considerando che prima della nomination Massimiliano ed Heidi erano arrivati a rivolgersi la parola a stento, una domanda è più che lecita: il loro è un vero avvicinamento oppure si tratta di una banale strategia? I fan non hanno alcun dubbio: Varrese sta cercando di convincere la Baci a cadere tra le sue braccia con la scusa del televoto.

La reazione dei fan

I fan del GF non hanno preso benissimo l’avvicinamento di Massimiliano ad Heidi. Su Twitter si legge: “Lei ha deciso di uscire giovedì. Lui con la scusa del rimprovero per aver dato spazio a Vittorio la continua a rimproverare solo per arrivare al suo scopo. Lui credo uno dei peggiori. Mi urta“, oppure “Ma si rende conto Heidi di cosa sta facendo?“, o ancora “Che incoerenza cara signorina Heidi: volevi la clip!!!“.