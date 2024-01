Perla Vatiero, Greta Rossetti e Letizia Petris sono state sorprese dai fan del GF mentre parlano in codice di Beatrice Luzzi. Il video è diventato virale in un lampo e i seguaci si sono chiesti perché le tre abbiano fatto una scelta tanto stupida.

GF: Perla, Greta e Letizia sparlano in codice di Beatrice

Dopo l’ultima puntata del GF, nella Casa c’è una nuova rivalità, quella tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi. I concorrenti, ovviamente, si sono schierati, chi con l’una e chi con l’altra. Nelle ultime ore, i fan del reality più spiato d’Italia hanno pizzicato Perla che parlava male della Regina di Cuori con Greta Rossetti e Letizia Petris. Nulla di strano, se non fosse che hanno utilizzato un linguaggio in codice.

Perla, Greta e Letizia: cosa hanno detto contro Beatrice?

Perla, Greta e Letizia hanno sparlato di Beatrice utilizzando il nome di alcune città italiane. Il succo del discorso è questo:

“In pratica Bologna ha detto a Verona che non può stare con Torino, Milano, Parma, Napoli, Livorno”.

Considerando che è stato utilizzato un linguaggio in codice stupido che più stupido non si può, la traduzione riesce facile a chiunque: “In pratica Beatrice ha detto a Vittorio che non può stare con te (Greta), me (Perla)“.

GF: il piano di Perla per far impazzire Beatrice

Nel frattempo, Perla ha anche studiato un piano per far impazzire Beatrice. Così come il codice segreto, anche questa strategia è piuttosto stupida: non fare più i piatti per provocarla. A che pro? Probabilmente, lo show in puntata serve a Donna Vatiero per emergere.