GF, Perla vuota il sacco su Temptation Island: voleva abbandonare il programma, ma non gliel'hanno permesso.

Strana confessione al GF da parte di Perla Vatiero. La ragazza, parlando della sua avventura a Temptation Island, ha ammesso che avrebbe voluto lasciare il programma delle tentazioni ma non gliel’hanno permesso.

GF, Perla: la strana confessione su Temptation Island

Nell’ultima puntata del GF, Perla Vatiero ha avuto un confronto con Mirko Brunetti. Il ragazzo ha preso le distanze e le ha chiesto di viversi con estrema tranquillità la sua avventura nel loft di Cinecittà. Durante il face to face, Alfonso Signorini ha mostrato un riassunto della loro esperienza a Temptation Island e, poco dopo, la gieffina ha fatto una strana confessione sul programma delle tentazioni.

GF: Perla voleva abbandonare Temptation Island

Dopo il confronto con Mirko, Perla si è messa a chiacchierare di Temptation Island con Letizia Petris, Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi. Ad un certo punto, la Vatiero ha ammesso:

“Io me ne volevo andare, però… me ne volevo andare ma non mi facevano andare… Eh, amo’…”.

La confessione della gieffina non è chiarissima, ma i fan non hanno alcun dubbio: la ragazza voleva andarsene da Temptation Island ma non gliel’hanno permesso.

GF: perché Perla voleva abbandonare Temptation?

Perla non ha aggiunto altri dettagli, ma possiamo comunque ipotizzare quale sia stata la situazione vissuta a Temptation Island. Probabilmente, la Vatiero, dopo i primi giorni all’Is Morus Relais, avrebbe voluto fare i bagagli, ma lo staff del programma l’ha spinta a riflettere e a portare a termine il percorso. Ovviamente, non c’è nulla di male: le dinamiche del format sono ormai chiare.