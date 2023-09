GF, Rosy Chin: "Dico una cosa antipatica sui cinesi". E la regia non fa in tempo a staccare

GF, Rosy Chin: "Dico una cosa antipatica sui cinesi". E la regia non fa in te...

Rosy Chin è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello e, all’interno del programma, si è lasciata sfuggire un commento imbarazzante che la regia non è riuscita a “censurare”.

Rosy Chin: il commento sui cinesi

La nuova edizione no-trash del Grande Fratello ha avuto inizio e la concorrente cinese Rosy Chin si è già resa protagonista di una confessione imbarazzante che non ha mancato di sollevare la popolarità della rete. Probabilmente la regia avrebbe voluto staccare dal commento fatto dalla concorrente, ma non ha fatto in tempo.

Rosy Chin ha svelato di esser stata legata a due uomini italiani, il suo ex marito (e padre dei suoi due figli) e il suo attuale marito (padre del suo terzo figlio). A seguire ha confessato quanto la sua unione con uomini italiani non sia stata ben vista nella sua famiglia e ha confessato quelli che sono alcuni luoghi comuni o stereotipi sulla popolazione cinese.

“Devo dire una cosa antipatica sui cinesi ma non la dico. Ma non è antipatica, ma avete presente i cliché su noi? Tipo ‘non ho mai visto un cinese in ospedale’, ‘non ho mai visto un cinese al cimitero’, ‘non ho mai visto una italiana con un cinese’, ma questa è vera. Avete mai visto una donna europea con un cinese uomo? No. Ma il contrario sì, donne cinesi che stanno con uomini europei”, e ancora: “Io non ho visto una enciclopedia di cactus, ma quei pochi cactus che ho visto vi dico che è scientificamente comprovato che noi cinesi non siamo… Insomma, non fatemelo dire, ma è una cosa di biologia, di anatomia, è una questione anatomica. Come è vero che i ragazzi di colore…”. In rete in tanti hanno trovato divertente il commento di Rosy Chin, e il video della sua confessione è presto diventato virale tra i fan.