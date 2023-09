Con la messa in onda della prima puntata del Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini ha presentato buona parte dei concorrenti. Tra loro c’è anche Rosy Chin, che è apparsa anche nella serie tv The Ferragnez.

Grande Fratello: Rosy Chin è apparsa in The Ferragnez

Tra i concorrenti di punta del Grande Fratello 2023 c’è Rosy Chin. La chef ha raccontato qualcosa di sé nella prima puntata del reality e ha riscosso molti apprezzamenti. Nata e cresciuta a Milano da una famiglia di origini cinesi, ha avuto un’infanzia difficile, ma è riuscita comunque a costruirsi una carriera di tutto rispetto. Non tutti, però, sanno che Rosy è apparsa anche nella serie tv The Ferragnez.

Perché Rosy ha partecipato a The Ferragnez?

Quanti hanno visto The Ferragnez hanno subito riconosciuto Rosy Chin. La chef, infatti, è apparsa in un episodio della prima stagione perché ha un ristorante a Milano che Fedez e sua nonna Luciana frequentano molto volentieri. La cuoca è stata invitata anche alla premiere del secondo capitolo della serie di Chiara Ferragni e ha una foto con lei sul suo profilo Instagram.

Durante la prima puntata del Grande Fratello, Rosy Chin ha parlato così di se stessa:

“Sono cresciuta in una famiglia molto rigida, severa e con una cultura molto forte. I miei genitori sono stati ristoratori e li aiutavo nei ristoranti fin da bambina, anche se avrei preferito giocare. Ma per senso del dovere ho sofferto. (…) Ho sempre avuto un rapporto bruttissimo con il cibo. Ogni mio problema lo buttavo nel cibo. Ero completamente differente. Avevo 60 kg di rabbia, di responsabilità in più addosso. Poi ho pensato ai miei bambini e insegnare a loro quanto è bella la vita. Il cibo è diventato poi mio alleato”.