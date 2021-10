Gf Vip 6: piccolo incidente in Casa per Lulù Selassié, comparsa con un cerotto sulla fronte

Lulù Selassié è comparsa con un nuovo cerotto sulla fronte: cos'è successo alla giovane concorrente del Grande Fratello Vip?

Lulù Selassiè sembra essere davvero sfortunata. Dopo il cerotto sul braccio e la tumefazione sul piede, ecco che nelle scorse ore è stata protagonista di un nuovo “incidente” domestico nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Il piccolo inconveniente ha richiesto l’intervento amorevole di Manuel Bortuzzo, ovviamente ben accetto dalla giovane gieffina.

Lulù con un nuovo cerotto in fronte

Pare dunque che Lulù abbia sbattuto la testa in bagno, con conseguente piccolo bernoccolo. Per questo ha deciso di medicare la ferita con un bel cerotto in fronte, che le ha posizionato proprio il nuotatore.

Quanto sei bella Lulù ❤️ Ps comunque il cerotto amore nn serviva ahhahah e vabbèh #gfvip pic.twitter.com/qk5EGYiDsL — Lola Grullita 💉💉 (@LGrullita) October 27, 2021

Ricordiamo che a pochi giorni dall’ingresso nel reality, Soleil Sorge aveva bruciata il braccio vicino al tatuaggio di Lulù mentre le faceva la piega ai capelli con la piastra. Anche in quell’occasione la sister Selassiè aveva indossato un cerotto per settimane!

Perché Lulù ha un cerotto sul sopracciglio? #gfvip pic.twitter.com/naCKUGRBSU — 𝐍𝐨𝐫𝐚𝐡 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 (@Sabry__Sabrina) October 27, 2021

Niente… ha sbattuto la testa, manco usciva il sangue e ha voluto il cerotto che non serve a un piffero!! — zennnnn (@giulia81841427) October 28, 2021