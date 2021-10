Alex Belli bacia Soleil Sorge: la reazione della moglie, Delia Duran

Alex Belli ha baciato sulle labbra Soleil Sorge. Sua moglie Delia Duran è intervenuta sulla questione.

Nella casa del Grande Fratello Vip, durante un gioco con gli altri concorrenti, Alex Belli si è scambiato un bacio con Soleil Sorge. Sulla vicenda è intervenuta sua moglie, la modella Delia Duran.

Alex Belli: il bacio a Soleil Sorge

Nella casa del Grande Fratello Vip tra Alex Belli e Soleil Sorge è nata una splendida amicizia e in tanti tra i telespettatori si sono chiesti se tra i due stesse per sbocciare qualcosa di più, visto il bacio che si sono scambiati (per gioco) difronte agli altri concorrenti.

I fan del programma infatti non hanno potuto fare a meno di constatare che l’intesa tra i due sembra essere ben diversa da quella di un’amicizia, e qualcuno ha deciso di chiedere alla moglie di Belli, Delia Duran, cosa ne pensasse. A quanto pare – e contro ogni pronostico delle malelingue – Delia non sarebbe affatto gelosa del rapporto instaurato da suo marito con Soleil Sorge, anzi: “Alex è attratto da Soleil mentalmente perché sono uguali, sono entrambi leader, hanno caratteri forti.

Non è assolutamente nulla di preoccupante. La fiducia è sempre stata il nostro punto forte”, ha dichiarato la modella, e ancora: “Alex è cambiato, è maturato e sta dimostrando di essere un uomo onesto e generoso. Alex è un artista, e se a volte si espone in modo seducente, lo fa senza nemmeno rendersene conto”.

Alex Belli: la vita privata

Dopo un matrimonio naufragato con la modella Katarina Raniakova (durato dal 2013 al 2017) e una relazione con Mila Suarez, nel 2019 Alex Belli si è fidanzato con Delia Duran, con cui è convolato a nozze nel 2021.

Alex Belli: il desiderio di un figlio

I due hanno rivelato che dopo l’esperienza del modello al GF Vip cercheranno di avere un figlio insieme: : “Sono anni che sento il desiderio di avere dei figli. Ho passato sulla mia pelle e su quella della mia compagna che avevo prima, il dolore della speranza di averlo e poi di non averlo più. L’ho passato per due volte. È un dolore che ti lacera il cuore.

L’inseminazione non è una passeggiata”, ha dichiarato Belli, mentre Delia Duran ha dichiarato come lui di essere pronta a diventare genitore al più presto. I due riusciranno a realizzare il loro più grande sogno?