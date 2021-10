Grande Fratello Vip 6: Alex Belli e Soleil Sorge si sono baciati sulla bocca

Alex Belli e Soleil Sorge si sono scambiati un bacio sulla bocca durante una prova indetta dal Grande Fratello Vip 6: come la prenderà Delia Duran?

Fin dall’inizio del Grande Fratello Vip 6, Alex Belli e Soleil Sorge hanno dimostrato una grande complicità. I due gieffini appaiono infatti molto legati, soprattutto nel corso dei numerosi momenti in cui l’influencer è stata presa di mira dagli altri concorrenti.

Ebbene, qualche ora fa Alex e Soleil si sono scambiati un inaspettato bacio sulla bocca che ha scioccato non poco sia i telespettatori sia gli altri Vipponi.

Chiamati alla prova del kiss freeze indetta dal Grande Fratello, Alex e Soleil si sono dunque dati un bacio a stampo sulle labbra. La Sorge è saltata al collo dell’ex volto di CentoVetrine, mentre un’incredula Francesca Cipriani esclamava: “Oddio, ma si sono baciati in bocca!”.

Comunque non vi siete per nulla soffermati sulla faccia di Alex dopo aver baciato Soleil per gioco 👀 #gfvip pic.twitter.com/1PSblwxHg1

— Francesca 💋 (@sonoingenua_) October 24, 2021