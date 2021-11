Gf Vip, a rischio uscita Manuel, Gianmaria, Katia e Aldo: il motivo

Il Gf Vip non chiuderà i battenti a dicembre, ma verrà prolungato fino a marzo: dalle prime indiscrezioni, ci sarebbe qualche gieffino a rischio uscita.

Come l’edizione che ha visto trionfare Tommaso Zorzi, anche la nuova stagione del reality più chiacchierato (e discusso) d’Italia sarà prolungata. I fan sono in trepidante attesa di conoscere le novità del programma, scoprendo l’identità dei nuovi concorrenti.

Puntata dopo puntata, il Grande Fratello Vip regala emozioni, ma anche tanti litigi e non poche polemiche. Nuovi vipponi sono pronti a scomnussolare gli equilibri già fragili nella casa di Cinecittà, ma il prolungamento non sembra soddisfare tutti i concorrenti.

Gf Vip, a rischio uscita Manuel e altri concorrenti: il motivo

È ufficiale: il Gf Vip, anche questa volta, sarà prolungato. La trasmissione accompagnerà i fan fino a marzo 2022, trascorrendo le festività natalizie e il Capodanno al fianco dei più fedeli telespettatori.

Tuttavia, stando alle prime indiscrezioni rese note da Amedeo Venza, non tutti potrebbero accettare il prolungamento del reality. La notizia potrebbe spingere Katia Ricciarelli a interrompere con anticipo la sua avventura. Dalle prime voci diffuse nelle ultime ore, persino Manuel Bortuzzo, uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip, potrebbe essere a rischio uscita.

Gf Vip, a rischio uscita Manuel Bortuzzo e Aldo Montano

Il prolungamento della trasmissione potrebbe spingere Manuel ad abbandonare con anticipo la sua esperienza a Cinecittà. Anche il suo grande amico, Aldo Montano, potrebbe non accettare il prolungamento del Gf Vip e rinunciare a proseguire. La scelta, ancora non confermata, potrebbe essere motivata dal desiderio di riabbracciare i suoi figli e sua moglie, sebbene da casa tutta la sua famiglia faccia il tifo per lui.

Tuttavia, per il momento si tratta solo di alcune voci messe in circolazione dai più appassionati del gossip: sul web le indiscrezioni si rincorrono, ma per il momento non ci sono certezze, I rumors potrebbero essere smentiti.

Gf Vip, a rischio uscita Manuel, Katia, Francesca e Gianmaria

Non solo Aldo e Manuel: a rischio uscita a causa del prolungamento del reality potrebbero essere anche Katia, Francesca e Gianmaria.

I motivi che spingerebbero Francesca e Gianmaria a lasciare con anticipo la casa di Cinecittà sono differenti. Per il momento spiccano i loro nomi tra i concorrenti a rischio di uscita anticipata, ma non ci sono conferme.

La Ricciarelli, invece, ha già dichiarato pubblicamente che non accetterà nessun prolungamento e andrà via entro dicembre.