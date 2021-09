Al GF Vip, è atteso il debutto ufficiale delle Grandi Sorelle, due opinioniste “del popolo” la cui identità non è ancora stata rivelata.

In occasione della prossima puntata del Grande Fratello Vip, verranno presentate due nuove opinioniste che si affiancheranno ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le donne, chiamate “Grandi Sorelle”, non provengono dal mondo dello spettacolo ma sono state descritte come due “signore del popolo”

GF Vip, arrivano le Grandi Sorelle: atteso il debutto delle due opinioniste “del popolo”

Nella serata di venerdì 24 settembre, andrà in onda la quarta puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che ha debuttato ufficialmente su Canale 5 lo scorso lunedì 13 settembre.

In questa circostanza, verrà svelata l’identità delle cosiddette “Grandi Sorelle”, le due nuove opinioniste che si affiancheranno alla conduttrice Adriana Volpe e all’imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli.

Per quanto riguarda le “Grandi Sorelle”, sinora non sono stati rivelati dettagli circa la loro identità.

Il conduttore Alfonso Signorini, infatti, si è limitato soltanto a spiegare che le due donne sono persone “comuni”, che non hanno mai intrattenuto rapporti con il mondo dello spettacolo. Ciononostante, il conduttore ha garantito che le nuove opinioniste saranno capaci di imprimere la loro effervescenza al programma.

GF Vip, arrivano le Grandi Sorelle: le dichiarazioni di Alfonso Signorini

Annunciando l’imminente arrivo delle “Grandi Sorelle”, durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Alfonso Signorini ha descritto l’evento nei seguenti termini: “Novità, da me fortemente voluta, è la presenza delle opinioniste del popolo: avremo due Grandi Sorelle, delle signore stupende che potrebbero essere mia mamma e mia zia, delle pettegole tremende!”.

Ripercorrendo le dinamiche del primo incontro con le due “signore del popolo”, inoltre, il conduttore del GF Vip ha raccontato: “Erano le vicine di ombrellone a Moneglia di un amico che ha voluto farmele conoscere. Quando le ho viste, me ne sono innamorato. Saranno presenze fisse. Funzioneranno di sicuro!”.

In questo modo, quindi, pur non avendo ancora svelato l’identità delle due donne, Alfonso Signorini ha deciso di condividere con i fan del reality i retroscena che hanno portato alla nascita di un simile progetto.

GF Vip, arrivano le Grandi Sorelle: l’annuncio sui social media

Il debutto delle “Grandi Sorelle”, atteso per la quarta puntata programmata per venerdì 24 settembre, è stato confermato dal format di Mediaset attraverso dei post pubblicati sui canali social dedicati al programma.

In particolare, i post riportano il seguente messaggio: “Due opinioniste molto particolari arriveranno in studio questa sera. Le Grandi Sorelle vi lasceranno senza parole… Vi aspettiamo questa sera su Canale 5 e Mediaset Infinity con una nuova puntata del GF Vip!”.