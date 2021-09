Gf Vip, Francesca Cipriani in lacrime: “Ho bisogno di uno psicologo, mi sento male”

"Mi piacerebbe che anche il mio fidanzato mi inviasse un aereo. Ho tanta paura di perderlo", ha detto la Cipriani in lacrime.

Anche nella casa del Gf Vip Francesca Cipriani fa sorridere con la sua ironia e il suo carisma alquanto frizzante, sebbene non manchino i momenti di sconforto: è successo nelle ultime ore quando l’ex Pupa è scoppiata a piangere chiedendo l’aiuto di uno psicologo.

Gf Vip, Francesca Cipriani chiede l’aiuto di uno psicologo

Con la sua aria da ragazza tra le nuvole, Francesca Cipriani ha conquistato numerosissimi fan che anche a distanza la sostengono e fanno il tifo per lei. Tuttavia, l’ex concorrente de “La Pupa e il Secchione” nasconde un’anima sensibile e fragile.

Lo sta dimostrando anche nella casa più spiata d’Italia, dove si è lasciata andare a confidenze intime e sfoghi personali.

Dopo aver visto la sorpresa fatta a Raffaella Fico, la Cipriani non è riuscita a trattenere le lacrime e confida: “Ho bisogno di uno psicologo, mi sento male”. Le coinquiline sono subito arrivate a consolarla.

Gf Vip, Francesca Cipriani scoppia a piangere: “Ho bisogno di uno psicologo”

Il cielo di Cinecittà è stato sorvolato da un aereo inviato dal fidanzato di Raffaella Fico, che le ha indirizzato una dolce dedica d’amore.

Tutti i gieffini sono accorsi in giardino, commossi ed emozionati per il pensiero speciale. Per Francesca Cipriani non sono mancate le lacrime.

Alla domanda fatta dalle sue compagne d’avventura, lei conferma di essersi commossa per la bella sorpresa indirizzata all’amica. Il suo pensiero è per il fidanzato Alessandro, che lontano dalla casa ha per lei solo pensieri d’amore. Lui pensa al loro futuro e confida persino di volerla sposare.

La Cipriani per il momento non lo sa e alle sue coinquiline confida: “Mi piacerebbe che anche il mio fidanzato mi inviasse un aereo. Ho tanta paura di perderlo, anche se lui è un’anima candida come la mia e non deve pagare per le cose che mi hanno fatto gli altri. Ma alcuni uomini mi hanno fatto toccare il fondo, uno mi ha messo le mani al collo. Un altro mi ha derubato. Ho sempre paura di essere abbandonata, anche se il mio fidanzato attuale è la mia anima gemella. C’è qualcosa dentro di me che non va, ho bisogno di uno psicologo”.

Gf Vip, Francesca Cipriani vuole uno psicologo: il consiglio delle coinquiline

Dopo essersi lasciata andare in uno sfogo intimo e toccante, le altre vippone hanno voluto consolare Francesca e stare al suo fianco.

“Chiama Piera, la psicologa del Gf Vip. Lei ti aiuterà”, le hanno consigliato.