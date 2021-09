Francesca Cipriani, il fidanzato rivela: “Voglio costruire una famiglia con lei e sposarla”

Alessandro Rossi, fidanzato dell'ex Pupa, svela di averla corteggiata “con la semplicità, con i tortellini, i ravioli, le piadine".

Sebbene non manchino i momenti di sconforto, Francesca Cipriani si gode l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip, accompagnata dagli altri gieffini: fuori dal reality, intanto, c’è il suo fidanzato Alessandro Rossi, che spera di rivederla presto. Il nuovo compagno dell’ex concorrente de “La Pupa e il Secchione” sembra già innamoratissimo e in un’intervista ha svelato nuovi dettagli sulla loro storia.

Francesca Cipriani, il fidanzato parla del loro primo incontro

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sono conosciuti a una cena con amici. “Doveva essere un incontro lavorativo e poi da lì è nata una bellissima storia d’amore. Per lei ho anche assoldato un cantante al ristorante per farle una serenata: era Morgan”, ha svelato il ragazzo in un’intervista rilasciata ai microfoni di Rtl 102.5 News.

Alessandro è riuscito a rubare il cuore della sua amata “con la semplicità, con i tortellini, i ravioli, le piadine.

Siamo buone forchette. Facevo avanti e indietro io per stare con lei”. Non nasconde la sua gelosia e parlando della partecipazione di Francesca al Gf Vip, il fidanzato ha aggiunto: “Lei per me è il mio angelo. Per fortuna io lavoro molto e guardo poco il Grande Fratello Vip. Quando qualcuno la prende in braccio mi dà fastidio, cerco di spegnere la tv. Sono tranquillo, però un pochino di gelosia c’è.

Ci siamo fatti delle promesse per tranquillizzarci tutti e due prima che entrasse nella Casa, siamo molto simili come carattere”.

Poi ha sottolineato: “Sono rimasto molto colpito dal cast. A Francesca nei momenti di sconforto sono stati tutti molto vicino. Non so ancora se entrerò per farle una sorpresa, ma spero di poterla vedere, perché mi manca tanto”.

Francesca Cipriani, la dedica d’amore del fidanzato

“Lei, con la sua dolcezza infinita, mi ha preso per mano.

Questa per me è una delle storie più importanti, lei è la ragazza giusta per me ed è molto sensibile come me. A marzo, quando si è operata, io sono stato con lei tutti i giorni per tre settimane e ci siamo avvicinati molto”, ha svelato Alessandro Rossi.

Poi la sua dedica più speciale: “Voglio costruire una famiglia con lei, sposarla. Quando si sta con una persona si sta con l’idea di un progetto che duri. A me non piacciono le storielle. Quando ci siamo fidanzati ci siamo guardati negli occhi, dicendoci di costruire qualcosa di duraturo nel tempo”.

Francesca Cipriani, il fidanzato: “Niente flirt con Soleil

Oltre ad aver parlato dell’amore per la fidanzata, Alessandro Rossi ha tenuto a precisare alcune voci circolate sul suo conto, smentendo ogni indiscrezione. In particolare, ha negato il flirt avuto con Soleil, altra concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

“Sono notizie false. Io ho avuto un contratto via mail con lei, che come influencer mi aveva proposto uno scambio merce, chiedendomi di arredarle la casa in cambio di visibilità sui social. A me non conveniva in quel momento e ho rifiutato. Non c’è mai stato nessun incontro e tantomeno nessun flirt”, ha dichiarato il fidanzato della Cipriani.