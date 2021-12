La love story tra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan prosegue: l'opinonista lascia la fidanzata in diretta tv

Biagio D’Anelli lascia la fidanzata in diretta tv: “Faccio come voglio”. La love story con Miriana Trevisan all’interno della casa prosegue.

Biagio D’Anelli e la love story con Miriana Trevisan

All’interno della casa del Grande Fratello Vip c’è una love story che sta appassionando milioni di spettatori: quella tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli.

Tra i due c’è sempre più intimità: tra baci, abbracci, e carezze sotto le lenzuola, la passione fatica a essere trattenuta. Il concorrente però, entrato da poco, sarebbe fidanzato: o almeno lo era finchè non ha deciso di lasciare la sua ragazza in diretta televisiva.

Biagio D’Anelli lascia la fidanzata in diretta tv

Biagio D’Anelli, che finora si era “trattenuto” nei confronti di Miriana Trevisan, ha preso una decisione importante: “Lascio pubblicamente la mia ragazza e faccio come voglio“.

Con queste parole il concorrente ha voluto dimostrare la sua voglia di fare sul serio alla Trevisan, che però ha voluto maggiori spiegazioni. “Intendo che sono single -spiega Biagio-. Non devo dar conto a te, non devo dar conto a lei, devo dar conto solo a me stesso“: così l’opinionista ha voluto mettere le cose in chiaro.

Gf Vip, Biagio D’Anelli: “Sono single davvero”

L’ormai ex fidanzata di Biagio D’Anelli sembra aver recepito il messaggio.

Nella casa del Gf, infatti, sono arrivati ai vipponi gli auguri di Natale da parte del mondo esterno: per D’Anelli non è arrivato nessun augurio della fidanzata. Solo una messaggio della sorella, che lo invitava a ridere, amare e giocare. Parole che hanno fatto riflettere Biagio: “Se mia sorella mi ha mandato un messaggio del genere vuol dire che sono single davvero” ha commentato. Insomma pare che nel 2022 nel cuore di D’Anelli ci sarà solo Miriana: “Io non rimpiango nulla di quello che ho fatto -le ha detto-.

Quando stavamo ballando, ti avrei presa e riempita di baci, ma non l’ho fatto perché avevo testa e cuore in contrapposizione”.