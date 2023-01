Gf Vip, blackout totale nella casa: la reazione dei vipponi

Nella casa del Grande Fratello Vip è scattato improvvisamente un blackout.

Nelle immagini che si sono diffuse rapidamente sui social è possibile notare come lo schermo sia diventato improvvisamente nero. Ci è voluto poi qualche secondo prima che nella videata apparisse la scritta ERRORE. I vipponi hanno comunque dato a vedere di non essere per nulla intimoriti.

Gf Vip scatta il blackout: la reazione nella casa

Sono diversi i filmati che sono stati condivisi sui social. In una delle tante clip troviamo i VIP in veranda.

Edoardo Tavassi stava parlando del più e del meno con i coinquilini della casa quando ad un certo punto si è staccata la luce. In questo primo video i vipponi hanno in qualche modo “sopperito” alla mancanza di luce mettendosi ad urlare. In particolare è possibile sentire lo stesso Tavassi pronunciare distintamente la seguente frase: “Daje sfonnamo tutto. A regà se sc**a”, che ha suscitato nel giro di un attimo le risa da parte dei suoi coinquilini.

Bacio al buio nella casa?

C’è poi una seconda clip che sta destando particolare curiosità. In questo caso vediamo Oriana Marzoli che sta parlando con Edoardo Donnamaria e Luca Onestini.

Anche qui quando si è spenta la luce sentiamo l’influencer venezuelana urlare un sonoro “NO”. Luca, parlando con voce sommessa ha detto: “Fantastico, fantastico, fantastico, vieni…”A ciò che si è unito Edoardo che ha chiesto: “Che succede oh, ragazzi? Ma che sta succedendo? Vai limonate! Si tr***a. Oh che fate voglio sentire anche io che dite?”, infine Dal Moro è piombato in sala e ha gridato “Tutte le luci spente, che bello. Tutto quello che succede adesso non è registrato, raga non stanno registrando!”. A questo punto ci si chiede: che è successo tra Oriana e Luca?