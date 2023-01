GF Vip, la mamma di Onestini nella bufera: interviene Gianmarco

Dopo l’ospitata nella casa del GF Vip, la mamma di Luca Onestini è finita nella bufera.

A spezzare qualche lancia a suo favore è intervenuto l’altro figlio Gianmarco.

GF, mamma di Onestini nella bufera: interviene Gianmarco

Ospite di Pomeriggio 5, Gianmarco Onestini è stato interpellato in merito all’intervento di sua mamma nella casa del GF Vip. La signora Carla ha avuto modo di incontrare il figlio e si è scagliata contro Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon. Le parole della donna, specialmente quelle che ha rivolto alla bella triestina, hanno fatto infuriare i telespettatori.

“Nikita è stata una grande stratega e di autentico non ho visto nulla. Vedo falsità, deve pensare che non è il centro del mondo. Non hai credibilità e anche la cena che hai organizzato era una strategia. Ti saresti meritata un Antonino che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo, Luca invece ha portato rispetto“, ha tuonato la mamma di Onestini.

La difesa di Gianmarco Onestini

Gianmarco ha spiegato:

“Mia mamma si è un po’ arrabbiata e io la capisco. Quando vedi tuo figlio attaccato. Antonino ha detto che mio fratello è senza cervello, vuoto e anche senza valori. Nikita ha insinuato tante cose brutte, come che l’aveva usata. Quindi è normale che mamma Carla interviene”.

Francesco Fredella, in collegamento con Pomeriggio 5, ha interrotto Onestini, muovendo critiche alla mamma: “Forse ha esagerato. Perché secondo me ha detto delle cose un po’ troppo dure. Cose forti nei confronti di Nikita e Antonino, io al suo posto sarei rimasto fuori. Hai detto che Nikita si merita uno come Antonino, è un offesa“.

Gianmarco dalla parte di mamma Carla e Luca

A questo punto, Gianmarco ha provato a chiarire meglio il suo pensiero:

“Lei ha semplicemente descritto le cose che sono avvenute dentro la casa del GF Vip. Sono quelle che sono successe, non è dal suo punto di vista. Quando lei ha fatto l’esempio di Oriana e Antonino. Lui è stato sotto le coperte con Oriana e il giorno dopo l’ha scaricata. Questo è un comportamento orrendo. Io non sono di parte sono molto oggettivo. Se dici che mia mamma ha offeso Nikita dicendo che meritava un comportamento come quello di Antonino, allora significa che anche tu sei d’accordo con me che il comportamento di Spinalbese è stato brutto. Sto semplicemente dicendo la verità”.