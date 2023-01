Gf Vip, Onestini: "Nikita? "Ha descritto una scena po**o. Meno male che non l'ho baciata"

Nella diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 23 gennaio abbiamo assistito a diversi scontri tra VIP.

Tra questi Luca Onestini e Nikita Pelizon. I due sono arrivati ai ferri corti e al centro del loro confronto c’è stata anche una sera nella quale l’ex tronista si sarebbe spinto in là con le mani, una versione però che è stata prontamente smentita da quest’ultimo.

Gf Vip, Onestini contro Nikita: “Dice che mi strusciavo contro di lei”

Nikita in particolare ha offerto nei giorni scorsi una cena ad alcuni coinquilini della casa tra cui Antonella, Attilio e Luca Onestini.

Per la giovane era stata anche l’occasione per fare pace, ma a quanto pare le buone attenzioni della gieffina non hanno sorto l’effetto sperato. Luca Onestini nell’attaccare Nikita ha dichiarato: “Voleva solo passare per quella che rosica sempre”. La gieffina dal canto suo ha affermato: “Mi sono scusata con Luca per la terza volta perché di base ho capito che l’ho ferito principalmente per lui perché si sente vero, sincero e tutto e quindi ha detto ‘perché questa persona pensa male di me’.

Per quanto riguarda quella cosa degli sfioramenti e toccamenti voleva che non lo dicessi”.