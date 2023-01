GF Vip, Attilio su Nikita: "Non riesco ad immaginare il se**o con lei"

GF Vip, Attilio Romita scivola su Nikita Pelizon: le frasi too much fanno infuriare i fan.

Attilio Romita continua a far discutere i fan del GF Vip.

Nelle ultime ore, l’ex mezzo busto del Tg si è lasciato andare a delle considerazioni too much su Nikita Pelizon.

GF Vip: Attilio parla di Nikita

Fin dai primissimi giorni al GF Vip, Attilio Romita ha messo a segno diversi scivoloni di stile. Nelle ultime ore, parlando di Nikita Pelizon con Sarah Altobello e Oriana Marzoli, si è lasciato andare a considerazioni too much che hanno fatto infuriare i fan. Il trio stava parlando di rapporti intimi, quando l’ex mezzo busto del Tg ha tirato in ballo la bella triestina e ha ammesso che non si sente attratto da lei.

Le parole di Attilio su Nikita

Attilio ha dichiarato:

“Io non mi riesco ad immaginare una cosa di se**o con Nikita, non mi fa sangue. Non mi verrebbe la voglia di strappare il perizoma a morsi, proprio per niente”.

Le parole di Romita non hanno scosso né Sara e né tantomeno Oriana, ma hanno fatto infuriare i fan della Pelizon.

I fan di Nikita contro Attilio

“Attilio potrebbe essere tua figlia, che schifo e che imbarazzo“, scrive un utente su Twitter in difesa di Nikita. Senza ombra di dubbio, le affermazioni di Romita sono too much, ma cosa sarebbe successo se a farle fosse stata la Pelizon? Di certo non si sarebbe alzato il medesimo polverone.