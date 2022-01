In seguito all’ultima puntata del GF Vip, Clarissa Selassiè ha difeso la sorella maggiore Jessica dagli attacchi della madre di Sophie Codegoni.

GF Vip, Clarissa Selassiè difende la sorella Jessica dalle accuse della madre di Sophie Codegoni

Uno dei momenti più significativi dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stato l’incontro tra Sophie Codegoni e sua madre. In questo contesto, la mamma dell’ex tronista di Uomini e Donne ha duramente attaccato Jessica Selassiè, amica della figlia. Le critiche ricevute hanno fatto crollare la principessa che, a fine puntata, è scoppiata in lacrime.

Le lacrime della ragazza sono scaturite dal dolore provato per il colpo ricevuto: piangendo, infatti, Jessica Selassiè ha spiegato di sentirsi spiazzata perché convinta di essersi sempre comportato bene e in modo sincero senza mai avere alcun secondo fine, soprattutto nei confronti di Alessandro Basciano.

GF Vip, Clarissa Selassiè difende la sorella Jessica: “Vederti piangere mi crea un dolore enorme”

In relazione alla vicenda, si è espressa Clarissa Selassiè che ha deciso di difendere la sorella Jessica dopo quanto accaduto. Sui social, infatti, l’ex gieffina ha scritto: “Mi fa male il cuore. Non puoi immaginare la grande donna che tu sei. Ricordati quanto vali. Guai a chi tocca le mie sorelle. Guai – e ha aggiunto –.

Sono delusa. Scorrettezza, crudeltà, falsità. Soprattutto bugie. Tante, tante bugie. Non sprecare le tue lacrime. Hai un animo buono e sensibile. Tutti lo sanno. Ti amo con tutto il mio cuore. Vederti piangere mi crea un dolore enorme”.

GF Vip, Clarissa Selassiè difende la sorella Jessica: la nomination

Sempre intervenendo a sostegno della sorella, poi, Clarissa Selassiè ha esortato i suoi fan ad attivarsi e a salvare Jessica dalla nomination ricevuta, risparmiandole l’eliminazione il prossimo venerdì 21 gennaio e sottolineando come la ragazza non meriti un simile accanimento nei suoi confronti: “Jessy non merita tutto questo accanimento anche perché è una ragazza splendida che si dà sempre da fare e è sempre gentile e disponibile.

Le parole di ieri non la rispecchiano proprio”.