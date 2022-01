Gf Vip 6, Barù contro Delia: “Questa storia mi puzza un pò”

Dopo l'ultima puntata, Barù punta il dito contro Delia Duran.

Barù continua ad essere il personaggio più schietto all’interno del Gf Vip 6. A seguito dell’ultima puntata, infatti, non si è fatto problemi a puntare subito il dito contro la nuova arrivata, Delia Duran. ll discendente della famiglia Gaetani dell’Aquila d’Aragona ha detto senza mezze misure che per lui sia Delia che Alex Belli stanno strumentalizzando questa situazione per cercare di stare al centro dell’obiettivo.

Gf Vip 6: il triangolo Alex-Delia-Soleil continua

Ma andiamo in ordine. Durante l’ultima puntata serale del Grande Fratello Vip si è tornato a parlare del triangolo Alex-Delia-Soleil.

Alex, presente in studio, ha ammesso di essere deluso dall’atteggiamento della sua compagna, la quale nei primi giorni di permanenza all’interno della casa non ha usato delle parole positive nei suoi confronti, marcando molto la mano su quelli che sono i loro attuali problemi di coppia.

Non contento, l’attore ha spezzato una lancia a favore di Soleil Sorge, dicendo che al contrario di Delia lo ha sempre difeso da tutte le critiche. Commento che ha ovviamente infastidito e non poco Delia che, a distanza di soli tre giorni dal suo arrivo, ha ammesso di non poterne più di questa situazione.

Gf Vip 6, Barù contro Delia: “Secondo me è tutta una cosa strumentalizzata per cavalcare l’onda, da te e Alex”

Per cui, dopo la puntata, Barù ha colto la palla al balzo per dire la sua sul tro. Proprio mentre parlava con Delia, ha reso pubblica la sua idea secondo la quale ci sarebbe una sorta la strategia che Alex e Delia stanno mettendo in atto per stare al centro dell’attenzione in questa sesta edizione della casa più famosa d’Italia.

“Io ho percepito ancora peggio e l’ho detto in confessionale. Secondo me è tutta una cosa strumentalizzata per cavalcare l’onda, da te e Alex”.

Gf Vip 6, Barù contro Delia: “Mi puzza un pò”

E per finire, ha aggiunto:

“Mi puzza un pò tutto. Non voglio dire che è tutto finto, ci sta che ci sei rimasta male, lui ha fatto qualcosa di sbagliato, però…”.

Ovviamente la reazione della compagna di Alex non si è fatta attendere, smentendo queste accuse e sottolineando che non sarebbe entrata assolutamente nella casa per mettersi contro Soleil.