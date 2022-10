GF Vip, Dal Moro su Elenoire: “Soltanto amicizia”

Al GF Vip Daniele Dal Moro ha spiegato a Giaele De Donà cosa prova per Elenoire Ferruzzi.

Al GF Vip Daniele Dal Moro ha messo in chiaro di non provare per Elenoire nulla più che un’amicizia e in tanti si chiedono come lei prenderà la questione.

Daniele Dal Moro: i sentimenti per Elenoire Ferruzzi

Nelle ultime ore al GF Vip Giaele De Donà ha chiesto a Daniele Dal Moro di avere un occhio di riguardo nei confronti di Elenoire Ferruzzi che, all’interno della Casa, sembra aver sviluppato un’attrazione verso di lui.

Il concorrente ha precisato di considerarla solamente un’amica e in tanti si chiedono come la Ferruzzi prenderà la questione (visto il suo atteggiamento quando era stata rifiutata da Luca Salatino).

“Io mi sono affezionato tanto a lei. Il mio Grande Fratello Vip è anche lei e posso dirlo con certezza. Ad Ele ho raccontato cose che non sa nessuno. Anche l’altra sera le dicevo molte cose del mio passato. Perché mi ascolta ed ha una sensibilità grande.

Passo molto tempo con lei, ma cosa c’entra? Lei dice che tutti ci avviciniamo a lei per amicizia perché è lei? Ma cosa significa? Io non sono mica tutti gli uomini del suo passato”, ha dichiarato Dal Moro, e ancora: “Io le voglio bene, ma come amica. Se vedi una ragazza sulle mie gambe o che ci coccoliamo è perché mi piace, ma a vicenda. Se Ele mi fa due grattini cosa le dico? “Non farmeli”? No, ma figurati mica mi infastidisce.

Però non è che me li faccio fare perché mi piace. Io non credo proprio di aver dato modo a lei di pensare che mi piacesse”.

Intanto, nella casa di Cinecittà, Elenoire si è resa protagonista di un comportamento scorretto nei confronti di Nikita Pelizon proprio a causa della sua infatuazione per Dal Moro e in tanti si chiedono se la produzione del programma prenderà provvedimenti nei suoi confronti.