L’ex concorrente del Grande Fratello Vip Dayane Mello ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua partecipazione al reality show Mediaset.

GF Vip, Dayane Mello contro gli autori del reality show italiano a La Fazenda

La modella Dayane Mello ha nuovamente espresso alcune considerazioni sull’esperienza vissuta durante la sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, in Italia.

La donna è tornata sull’argomento mentre stava dialogando con i concorrenti de La Fazenda, reality show brasiliano al quale sta attualmente partecipando nella speranza di conquistare la tanto ambita vittoria.

In questo contesto, Dayane Mello ha apertamente criticato gli autori del GF Vip, accusandoli di aver attuato ogni espediente possibile per impedirle di vincere il programma.

GF Vip, Dayane Mello contro gli autori del reality show: “Mi hanno impedito di vincere”

Commentando la sua mancata vittoria alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha fatto esplicito riferimento alla presenza di un “televoto bloccato” e di una “vittoria data ad un altro”.

A questo proposito, la modella ha affermato quanto segue: “Allo scorso reality, al Grande Fratello Vip, sono arrivata quarta perché hanno bloccato il televoto. Da tutto il mondo provavano a votare ma loro hanno bloccato tutto per non farmi vincere, perché volevano dare la vittoria ad un altro”.

GF Vip, Dayane Mello contro gli autori del reality show: “Sono più famosa del vincitore”

Inoltre, esaminando il tempo trascorso al GF Vip, Dayane Mello ha anche osservato: “In Italia ho fatto un reality durato sei mesi e sono arrivata in finale.

Il vincitore, Tommaso Zorzi, non è più famoso di me. Capisci? Io sono diventata più famosa! Sono diventata molto famosa! Perché? Perché le persone si sono identificate con la persona che sono, non perché ero lì per vincere il montepremi finale. Capisci? Questo per me è gratificante”.