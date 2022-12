GF Vip, Edoardo Tavassi contro Antonella: "Sei la falsità"

Nelel ultime ore al GF Vip si è scatenato un putiferio contro Antonella Fiordelisi e Edoardo Tavassi l’ha attaccata difronte agli altri concorrenti.

Edoardo Tavassi contro Antonella Fiordelisi

Dopo le accuse riguardanti il suo presunto televoto truccato, Antonella Fiordelisi è finita nell’occhio del ciclone all’interno della Casa del GF Vip per via delle sue affermazioni sul conto di Micol Incorvaia (che, secondo lei, non avrebbe visto l’ora di baciare Davide Donadei sotto il vischio). Edoardo Tavassi ha replicato a quanto affermato da Antonella e si è scagliato contro di lei tuonando:

“Sei la falsità, aveva ragione Daniele… Tu vuoi ferire, vai sul personale.

A Giaele hai detto del marito, a Oriana hai detto quando soffriva di Antonino, a me hai detto Micol non gli piace esteticamente e che aveva un altro fuori. Se c’è una cosa da dire la dici sempre negativa”.

Anche Micol Incovaia ha detto la sua sul conto della Fiordelisi e ha affermato che lei volesse mettere zizzania tra lei e il fratello di Guendalina Tavassi (visto che, nella Casa, tra loro è esplosa la passione).

Antonella si è difesa dalle accuse affermando: “Voi non state bene, state rosicando.

Sei una strega Micol… andate via perché tanto fate brutte figure e volete le clip perché neanche in puntata parlano di voi”. Nel frattempo sui social c’è chi crede che il televoto che l’ha data per favorita sia stato truccato e in tanti in queste ore se la sono presa con lei e con il programma tv. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?