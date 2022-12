Guendalina Tavassi ha commentato la vittoria di Antonella Fiordelisi al GF Vip.

La sorella di Edoardo, tramite il suo profilo Instagram, ha sottolineato che la Vippona ha trionfato solo ed esclusivamente grazie al televoto truccato.

Guendalina Tavassi sul televoto truccato di Antonella

L’ultimo televoto del GF Vip vedeva in sfida Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese, Sarah Altobello e Antonella Fiordelisi. A trionfare, strano ma vero, è stata quest’ultima. Un risultato del tutto inaspettato, visto che i sondaggi davano come vincitrice Oriana. Come ha fatto la fidanzata di Edoardo Donnamaria a sbaragliare la concorrenza con il 45% delle preferenze? Semplice: i suoi fan hanno truccato il televoto.

A commentare la faccenda è stata anche Guendalina Tavassi.

La stoccata di Guendalina Tavassi

Via Instagram, Guendalina ha tuonato:

“Ragazzi questo è uno scandalo. Sì, è veramente una cosa scandalosa, io vorrei solo dire ad Antonella che i suoi veri fan sono dei bot. Poraccia è convinta, ma davvero. Io vorrei solo che tutti sapessero che realmente qui fuori tutti quanti schifiamo Vittimella. Questa è la verità e non quella che si è vista lì dentro prima”.

La Tavassi è giustamente sconcertata dall’esito del televoto.

Antonella e il televoto truccato: anche la madre di Tavassi sbotta

Oltre a Guendalina, anche sua madre Emanuela ha detto la sua sul televoto truccato di Antonella. La donna, riportando il commento di Alfonso Signorini all’esito del verdetto (“Il web non sempre esprime la volontà del pubblico“), ha scritto:

“Ma lo scherzo di Alfonso era per loro o per noi? Chiedo per un amico”.

La mamma di Tavassi ha accompagnato le sue parole dallo screen di un tweet di un fan della Fiordelisi: “Abbiamo attivato i bot e stiamo riuscendo a dare più di 40.000 voti ogni 30 minuti. Rassegnatevi a perdere!“.