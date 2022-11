Gf Vip, Guendalina è preoccupata per Edoardo: "Sei bellissimo, ma che dobbiamo fare?"

Gf Vip, Guendalina è preoccupata per Edoardo: "Sei bellissimo, ma che dobbia...

L’ingresso di Edoardo Tavassi all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha portato un po’ di vigore all’interno del reality.

Del resto il fratello di Guendalina è stato una delle sorprese della passata edizione dell’Isola dei Famosi. La sorella ha fatto il suo ingresso in studio, accolta molto calorosamente da Alfonso Signorini, quindi è andata a fare una sorpresa a Edoardo. A quest’ultimo, ha criticato il suo essere selettivo con le donne, infine ha incontrato Micol Incorvaia e la sua opinione su quest’ultima è stata a dir poco positiva.

Gf Vip, Guendalina su Edoardo Tavassi: “Siamo disperati”

Guendalina, nell’esordire, si è chiesta come possa essere possibile che Edoardo sia ancora single: “Siamo disperati! Ora stiamo nella Casa e pure qua non trovi una donna. Devo capire: ma sei tu o sono le altre? Lui è bello, è simpatico, è intelligente, è divertente, inizio a pensare che sia troppo divertente perché le fa solo ridere!”.

Scontro tra Guendalina Tavassi e Antonella Fiordelisi

In seguito Guendalina Tavassi ha avuto una discussione particolarmente accesa con Antonella Fiordelisi: “Non puoi permetterti di fare un discorso di selezione a mio fratello. Stavi con Gianluca, poi qui dentro quel povero Edoardo, quell’anima pia, poi Antonino che ha riversato il suo interesse su altre persone che non sei tu. […] Non sparlare di mio fratello, che è una persona intelligente e ironica…”. Immediata la replica di Antonella: “Fate venire qua persone di basso livello.

Sei anche un po’ stupida. Che volgarità”.