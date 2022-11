GF Vip, Edoardo Tavassi infrange ancora una volta il regolamento: è in arrivo un provvedimento disciplinare?

Edoardo Tavassi ha infranto ancora una volta il regolamento del GF Vip.

Dopo aver spoilerato ad alcuni Vipponi la classifica di gradimento del pubblico, ha commesso un altro scivolone che potrebbe costargli caro.

GF Vip: Edoardo Tavassi infrange il regolamento

Ancora uno scivolone al GF Vip per Edoardo Tavassi. Dopo aver confidato a Donnamaria la classifica di gradimento del pubblico, ha commesso un’altra gaffe. Parlando con Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Daniele Dal Moro ha raccontato il suo passato da animatore nei villaggi turistici.

Nello specifico, si è concentrato negli otto mesi trascorsi in una struttura di Sharm el Sheik.

Il racconto bollente di Edoardo Tavassi

Stando al racconto di Edoardo, a Sharm el Sheik ha collezionato avventure sessuali con tante donne. Una, in particolare, l’ha colpito molto. Si tratta di una donzella russa, che lo ha sottoposto a giochini erotici a base di alcool che ricorda ancora bene. La violazione del regolamento, però, non ha nulla a che fare con le rivelazioni hot.

Lo scivolone di Tavassi non sfugge ai telespettatori

Ad un certo punto del suo racconto, Micol e Giaele gli hanno chiesto il numero di donne con cui è stato a Sharm el Sheik. In un primo momento, Edoardo ha ammesso di non voler fare una dichiarazione del genere in pubblico. Poi, si è tolto il microfono e ha rivelato quante donzelle sono finite nel suo letto. Il GF Vip prenderà un provvedimento? Lo scopriremo nella prossima puntata.