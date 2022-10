GF Vip, il presunto cachet di Pamela Prati: la cifra da capogiro

Il cachet percepito da Pamela Prati per il GF Vip sarebbe a dir poco da capogiro. Tutto quello che c'è da sapere.

Durante la sua partecipazione al GF Vip 7 Pamela Prati è finita di nuovo nell’occhio del ciclone per i presunti cachet da lei percepiti in merito allo scandalo Mark Caltagirone e per quello richiesto proprio per prendere parte al reality show.

Pamela Prati: il cachet al GF Vip

La partecipazione di Pamela Prati al GF Vip è stata accompagnata da numerose polemiche e in molti, visto quanto accaduto a causa dello scandalo Mark Caltagirone, si sono opposti alla partecipazione del volto tv al programma.

Secondo i rumor in circolazione Pamela Prati avrebbe percepito ben 30mila euro a settimana per la sua partecipazione al reality show e ovviamente la questione non ha mancato di far discutere.

In tanti si chiedono se la questione sia vera e se emergeranno ulteriori particolari, ma al momento sulla vicenda non vi sono conferme.

Pamela Prati: i cachet per il caso Caltagirone

Nei giorni scorsi la showgirl è stata ampiamente criticata dalle sue due ex manager, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, per via dei presunti cachet da lei percepiti durante le ospitate tv per il caso Caltagirone.

Pamela Prati si è difesa affermando di non aver percepito un centesimo per le sue ospitate in tv e a seguire i suoi avvocati sono intervenuti in diretta proprio al GF Vip.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se emergeranno mai le responsabilità della showgirl in relazione al controverso caso che l’ha vista protagonista.