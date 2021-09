GF Vip, “incidente” inaspettato per Nicola Pisu mentre si fa la doccia

Piccolo incidente per Nicola Pisu, concorrente del Gf Vip: mentre faceva la doccia, infatti, le telecamere hanno indugiato più del dovuto su di lui.

Durante l’ultima registrazione del GF Vip, Nicola Pisu è incappato in un piccolo incidente mentre faceva la doccia: le telecamere infatti hanno indugiato più del dovuto sul figlio di Patrizia Mirigliani.

Piccolo “incidente” durante l’ultima registrazione del GF Vip: mentre Nicola Pisu stava facendo la doccia, le telecamere non hanno fatto in tempo a staccare l’inquadratura, rendendo visibili le parti intime del concorrente.

Una visione che ha fatto divertire e scatenato i commenti sui social, anche perché Pisu pare non essersi per niente accortosi dell’accaduto.

Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, appena entrato nella casa più paparazzata d’Italia, ha confessato all’amico Gianmaria Antinolfi i dubbi, le perplessità che lo hanno assalito pochi giorni prima di questa avventura televisiva, rivelando un parte di sè segreta: “Ero dipendente dalla coca.

Tutto è iniziato che ero un ragazzo e poi le cose sono peggiorate. Ho fatto cose brutte anche in casa a mia madre. Non parlo di violenza fisica, ma psicologia. Non potevo nemmeno più avvicinarmi a lei a causa della denuncia che mi aveva fatto. Un anno fa mi volevo ammazzare. Mi sono venute in mente cose brutte. Ero in questa stanza e mi venivano pensieri”.



Come già detto in precedenza, Nicola Pisu si è convinto all’ultimo di confermare la sua presenza al programma televisivo, e sempre ad Antinolfi ha rivelato le sue insicurezze e paure di non confermarsi all’altezza del reality:

“Qualche giorno fa non ero nemmeno più così sicuro di entrare. Sarebbe stato facile prendere ed uscire dall’hotel per andarmene via. Ma avrei deluso mia madre e me stesso. Poi me ne sarei pentito.

Perché mia mamma ci tiene tanto che io stia qui e racconti la mia storia, in modo che forse possa essere da esempio a chi adesso vive i problemi che ho affrontato io in passato. La psicologa che mi ha parlato per il GF Vip mi ha detto che quelle che sto provando adesso sono le vere emozioni, non quelle artificiali delle sostanze. E devo dire che ha proprio ragione, le sensazioni dovute alle sostanze erano diverse, finte e pericolose“.