Gf Vip, Katia Ricciarelli è furiosa e si scaglia contro le donne della casa: “Tramano alle mie spalle”

Le strategie che sembrano maturare tra le gieffine non piacciono alla Ricciarelli, che si infuria e si scaglia contro le donne della casa del Gf Vip.

In diverse occasioni Katia Ricciarelli non aveva trattenuto la sua rabbia contro alcuni coinquilini, non risparmiando le critiche e polemizzando contro determinate dinamiche. Questa volta nella casa del Grande Fratello Vip la Ricciarelli si è scagliata contro le altre donne: cos’è successo?

Gf Vip, Katia Ricciarelli contro le donne della casa

Dopo le critiche indirizzate a Miriana per il suo rapporto con Nicola, Katia Ricciarelli si è scagliata contro le strategie delle donne della casa più spiata (e discussa) del momento.

Jo Squillo, Carmen Russo e Ainett Stephens hanno parlato privatamente, ma poco distante dalla Ricciarelli, delle possibili strategie di gioco in attesa delle nuove nomination.

Le tre gieffine si sono confrontate per ipotizzare chi sarà il nuovo preferito e chi, invece, godrà dell’immunità. Accorgendosi della loro conversazione, la famosa ex moglie di Pippo Baudo si è infuriata, criticandole per averla esclusa.

Gf Vip, Katia Ricciarelli contro alcune donne della casa: le sue parole

Katia Ricciarelli si è sentita esclusa da una conversazione tra alcune gieffine. Così, piuttosto spazientita, ha dichiarato: “Per tre volte ti ho detto ma cosa c’è da parlare, oltretutto ci distrae la cosa.

Visto che siamo tutte qua, siamo tutte donne. Questa cosa andava detta tra di noi, invece è diventata una cosa enorme”.

Quindi ha sottolineato: “Se vi comportate in questo modo qua, non andate d’accordo con me”.

Katia Ricciarelli contro alcune donne della casa: Carmen Russo si difende

In risposta alla Ricciarelli, Carmen Russo le spiega: “Katia sappi che quello che ci siamo dette qui sul divano era per pensare a quello che potrebbe succedere lunedì sera in puntata.

Tu stavi giocando“.

“Quello che ci dicevamo era per fare ipotesi su lunedì sera”, ha ribadito.