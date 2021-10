Gf Vip, l’ex fidanzato di Miriana Trevisan “fuori sta facendo un casino”

Miriana e Nicola sono sempre più affiatati, ma fuori dalla casa del Gf Vip il suo ex fidanzato sembra non gradire il loro rapporto sempre più intimo.

Lui non nasconde il suo sentimento per lei ed è sicuro sia amore. A lei, invece, serve tempo, ma non riesce a stargli lontana. Il rapporto tra Nicola e Miriana nella casa più spiata (e chiacchierata) d’Italia si fa sempre più intimo, ma lontano da Cinecittà l’ex fidanzato della Trevisan (non Pago) sembra non gradire la vicinanza tra i due: è quanto emerge dalle voci circolate nelle ultime ore.

Gf Vip, le voci sull’ex fidanzato di Miriana Trevisan

Le indiscrezioni diffuse nelle ultime ore vedono protagonista l’ex fidanzato di Miriana. Non si tratta del famoso cantautore sardo, Pago, suo ex marito e padre di suo figlio, che è tornato nella casa del Grande Fratello Vip per regalare una bella sorpresa alla Trevisan, la quale non ha trattenuto l’emozione.

Nella casa di Cinecittà, Miriana sta cercando di dare inizio a un nuovo capitolo della sua vita e a farne parte è Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigliani.

Eppure un ex fidanzato della gieffina non sembra digerire facilmente il loro legame sempre più stretto. Sul web alcuni fan del reality credono che Miriana si stia prendendo gioco di Nicola, sebbene lei gli dedichi belle parole d’affetto, e altri vociferano sulle reazioni del suo ex compagno, che sarebbe piuttosto arrabbiato per il rapporto nato nella casa del Gf Vip.

L’ex fidanzato di Miriana Trevisan “sta facendo un casino”

La famosa showgirl potrebbe avere una frequentazione in stand by e, in confessionale, la produzione le avrebbe riferito un’indiscrezione destinata a far discutere.

Miriana, infatti, ha spiegato ai coinquilini che in confessionale le è stato riferito che il suo ex fidanzato fuori dalla casa del Gf Vip “sta facendo casino”, raccontando alcuni risvolti del loro rapporto.

Al momento però, non ci sono ulteriori conferme né dettagli sulle voci delle ultime ore: non si sa chi sia l’ex finito al centro del gossip né cosa sia successo davvero tra di loro.

La love story è davvero finita o è rimasta in pausa per l’ingresso della Trevisan al Grande Fratello Vip? Nella puntata di lunedì 18 ottobre i fan sperano di ricevere qualche chiarimento.

Sul web si susseguono le voci su Miriana.

Alcuni utenti scrivono su Twitter: “In confessionale hanno detto a Miriana che il suo ex sta dicendo fuori che loro stavano ancora assieme”. Altri fan fanno eco dicendo: “Manila ha detto in camera che Miriana è preoccupata di quello che potrebbe dire il suo ex (non Pago)”.