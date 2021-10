Francesca Cipriani e la somiglianza a Tata Francesca: il look della showgirl con fascia per capelli abbinata al vestito maculato

Tra le protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani fa scalpore non soltanto per la sua esuberanza ma anche per il modo di vestire, che a molti ha ricordato un personaggio ben noto della tv.

La Cipriani come Tata Francesca

Francesca Cipriani come Tata Francesca: a molti fan del Grande Fratello Vip la somiglianza è sembrata scontata. La concorrente della sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini non perde mai l’occasione per far parlare di sè. Nella puntata andata in onda venerdì 29 ottobre la Cipriani ha indossato un vestito maculato, con tanto di fascia per capelli abbinata, che non è di certo passato inosservato.

Francesca Cipriani con la fascia per capelli abbinata al vestito

Il commento più popolare, arrivato dai fan della Cipriani sui vari social, è che la showgirl ricordava un altro personaggio, ben noto ai nostalgici delle serie tv del passato. Il riferimento sarebbe a Tata Francesca, l’indimenticata protaginista della serie comedy “La Tata”, andata in onda dal 1993 al 1999. Proprio Tata Francesca, nella serie tv, sfoggiava look animalier con tanto di fascia per capelli abbinata, molto simili all’outfit di Francesca Cipriani durante la puntata del Gf Vip.

Francesca Cipriani e il look anni Novanta

L’ipotesi di molti è la seguente: forse Francesca Cipriani ha deciso di festeggiare Halloween con due giorni di anticipo omaggiando un’icona degli anni Novanta? POco importa, quel che conta è fare audience e la Cipriani ci riesce sempre, fascia per capelli o meno.