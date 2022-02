Avendo accusato un malore, Lulù Selassié è stata visitata da un medico all'interno della casa del GF Vip e ha accusato la sorella di non averla aiutata.

Nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 febbraio 2022 è stato richiesto l’intervento di un medico nella casa del GF Vip dopo che Lulù Selassié ha lamentato di avere un malore: arrabbiata con la sorella Jessica per non averle fornito il supporto necessario (“il fatto che tu hai sonno non è una scusa“), ha riferito agli inquilini che “ora mi mandato una dottoressa perché anche loro hanno visto che ho la pancia gonfia e non sto bene“.

Fortunatamente nulla di grave per la gieffina, che è poi riuscita ad affrontare senza problemi la puntata serale.