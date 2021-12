Manuel Bortuzzo è pronto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip? Il concorrente ha annunciato la data in cui avrebbe deciso di uscire dal reality.

Manuel Bortuzzo è pronto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip? Il concorrente ha annunciato la data in cui avrebbe deciso di uscire dal reality.

GF Vip, Manuel Bortuzzo pronto a lasciare la casa: l’annuncio

L’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Manuel Bortuzzo è stato davvero importante per lui e anche per il messaggio che ha voluto dare.

Ha avuto un percorso davvero molto bello, che per gran parte ha condiviso in modo particolare con Lulù Selassié. Ora la sua esperienza sembra essere arrivata al termien. Parlando con Katia Ricciarelli e Carmen Russo, Manuel ha annunciato la sua decisione di voler abbandonare il reality entro il 17 gennaio 2022.

GF Vip, Manuel Bortuzzo pronto a lasciare la casa: la sua decisione

Il concorrente aveva accettato il prolungamento del reality, ma ora sembra aver preso una decisione diversa, ovvero quella di abbandonare il reality entro il 17 gennaio 2022. “Io me ne vado o il 14 o il 17, pensavate che restavo fino a marzo? No” ha spiegato Bortuzzo. In una delle prossime dirette il ragazzo abbandonerà il gioco. Come potrebbe reagire Lulù, che è sempre più innamorata di lui?

GF Vip, Manuel Bortuzzo pronto a lasciare la casa: il padre lo aveva previsto

Secondo quanto è stato stato riportato da Biccy, il padre di Manuel aveva previsto un’ipotetica uscita del figlio prima del tempo, anche per questioni lavorative, come gli allenamenti di nuovo e la promozione del suo film. Potrebbero essere questi i motivi che hanno spinto il concorrente a prendere questa decisione.