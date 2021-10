GF Vip, Mila Suarez contro Alex Belli: “Matrimonio finto come te”

Mila Suarez è tornata a scagliarsi contro Alex Belli e sua moglie Delia Duran, che nei giorni scorsi l'hanno diffidata.

Dopo la diffida ricevuta da Alex Belli Mila Suarez è tornata a scagliarsi contro il suo ex (attuale concorrente del GF Vip) e contro la moglie Delia Duran.

Mila Suarez contro Alex Belli

Anche se non ha fatto apertamente il nome di Alex Belli Mila Suarez ha pubblicato un post al vetriolo sui social che sembra chiaramente indirizzato contro di lui. “Come faccio a parlare con tanta sicurezza? Nessuna ti conosce meglio di me […] Con la sottoscritta hai dato il peggio”, ha tuonato Mila Suarez via social, e ancora: “Poi tu la chiami moglie, anche se gira voce, che il tuo matrimonio fosse solo una cerimonia d’apparenza, finto come te”.

La storia d’amore tra Mila Suarez e Alex Belli non è finita nel migliore di modi e i due se ne sono dette di tutti i colori con frecciatine e pesanti recriminazioni reciproche. Anche la moglie di Belli, Delia Duran, si è più volte scagliata pubblicamente contro Mila Suarez.

Mila Suarez: Delia Duran e Alex Belli

Nelle ultime ore Alex Belli era già balzato agli onori delle cronache per via delle dichiarazioni rilasciate da Delia Duran ha proposito del loro desiderio di un figlio che, nonostante i loro tentativi, tarderebbe ad arrivare.

“Abbiamo fatto degli esami e io sono a posto mentre lui ha qualche difficoltà anche se non grave. Un figlio è un sogno di tutti e due, la cosa più bella per una coppia che si ama e se viene in maniera naturale bene altrimenti andremo a fare l’inseminazione artificiale e lotteremo finchè possibile per averlo. Però, se ad un certo punto dovremo arrenderci per problemi seri, sono certa che continuerò ad amarlo alla follia”, ha dichiarato Delia Duran.

Mila Suarez: la diffida

Nei giorni scorsi Mila Suarez ha pubblicamente replicato contro Alex Belli e sua moglie per via della loro diffida inviata contro di lei. A causa della diffida sembra improbabile che la modella prenda parte al GF Vip per un confronto con l’ex compagno e sua moglie. Via social Mila ha scritto:

“Non accetto lezioni di vita e non mi faccio intimorire da diffide legali da parte di chi, a mio modesto giudizio, non può certamente essere considerato un esempio di moralità e correttezza.

Vorrei solo ricordare al signore Gabelli (ndr. vero nome di Alex Belli) e alla sua cara Duran, che quando la sottoscritta partecipò al Gf, entrambi furono i primi a trarre profitto e notorietà, facendo riferimento ai miei viaggi di lavoro e alludendo a situazioni lontani anni luce dal mio stile di vita e dal mio modo di essere”.