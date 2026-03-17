Questa sera, martedì 17 marzo 2026, partirà ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello Vip, con Ilary Blasi alla conduzione. Tra i concorrenti Adriana Volpe. Ma, come mai la conduttrice abbandonò la casa nel 2020? Cosa successe?

Grande Fratello Vip 2026: Adriana Volpe la grande favorita

Si parte, questa sera, 17 marzo 2026, comincia la nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste. Quattro concorrenti, in realtà, hanno già fatto il loro ingresso nella casa lo scorso venerdì, tra loro Adriana Volpe che pare essere proprio la grande favorita per la vittoria finale del reality. La conduttrice, nel 2020, aveva già partecipato al reality ma, aveva abbandonato la casa. Come mai?

GF Vip 2026, come mai Adriana Volpe lasciò la casa nel 2020? Il retroscena

Adriana Volpe, come detto, è la grande favorita per la vittoria del Grande Fratello Vip, in partenza questa sera. Nel 2020 la conduttrice abbandonò la casa più spiata d’Italia ma, come mai? Cosa accadde? Dopo un confronto con gli addetti al lavori, Adriana decise di lasciare la casa, senza inizialmente dare spiegazioni sul motivo. Ecco cosa aveva detto agli altri coinquilini: “devo veramente uscire perché il ruolo di mamma, di moglie.. Ho delle cose da risolvere veramente importanti. Siate forti e dite una preghiera per me.” La produzione aveva poi parlato di “motivi familiari urgenti“, motivi di cui si è venuti a conoscenza più avanti: il suocero di Adriana era in condizioni di saluti molto gravi ed è poi venuto a mancare.