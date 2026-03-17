Si parte, questa sera, martedì 17 marzo 2026, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata del Grande Fratello Vip, con Ilary Blasi alla conduzione. Ma, chi vincerà? A quanto pare c’è già un favoritissimo.

Grande Fratello Vip: al via il reality show con Ilary Blasi

Sebbene quattro concorrenti sono già entrati anticipatamente nella casa venerdì scorso, la nuova edizione del Grande Fratello Vip partirà ufficialmente questa sera, martedì 17 marzo 2026, in prima serata su Canale 5. Ilary Blasi sarà alla conduzione, affiancata come opinioniste da Cesare Buonamici e Selvaggia Lucarelli. C’è grande attesa per l’ingresso dei concorrenti e c’è ancora più attesa per sapere chi la spunterà alla fine. Il GF Vip non è ancora iniziato ma c’è già un nome favoritissimo per la vittoria finale. Ecco chi è.

Grande Fratello Vip 2026, chi vince? “C’è già un grande favorito”

Ci siamo, come detto questa sera partirà ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello Vip. La casa più spiata d’Italia sta dunque per riempirsi, con i telespettatori che non vedono l’ora di vedere cosa accadrà. Nonostante siamo appena all’inizio, c’è già un nome super favorito per la vittoria finale, pensate gli esperti Sisal la propongono a quota 2,00. Di chi stiamo parlando? Di Adriana Volpe! Subito dopo attenzione a Renato Biancardi.