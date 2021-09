Gf Vip, Rita De Crescenzo prossima concorrente?

Stando ad alcune notizie trapelate sul web dovrebbe entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip anche la tiktoker Rita De Crescenzo.

L’occhio indiscusso e chiacchierato del Grande Fratello Vip si è riacceso. Dallo scorso lunedì, 13 settmebre 2021, infatti la macchina della trasmissione più discussa e criticata della televisione si è rimessa in moto. Sono ventiquattro i concorrenti entrati nella casa tra la puntata di lunedì e quella di venerdì.

Stando ad alcune notizie non si sa quando finirà questa edizione. Dopo i vari prolungamenti della famosa e unica edizione del reality, anche in questo caso, un finale dopo le feste di Natale, non è da escludere. Proprio per questo motivo, Alfonso Signorini già starebbe pensando a qualche nuovo innesto da aggiungere al cast nelle prossime settimane. Tra queste, stando a dei rumors del web, potrebbe esserci anche la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo.

Chi è Rita De Crescenzo?

Chi Usa i social, chi di più chi di meno, almeno una volta ha sentito parlare di Rita De Crescenzo. Per chi non la conoscesse, stiamo parlando della famosa tiktoker di Napoli che, sul suo account social, può vantare un seguito di quasi un milione di follower. È balzata alla cronaca nazionale per il suo tormentone, diventato anche canzone: “Te vuless fa’ na gara ‘e ballo?”.

Rita De Crescenzo si presenta a Cinecittà

Rita, si è però fatta “conoscere” anche per tutta una serie di inconvenienti avuti con le forze dell’ordine. Celebre, infatti, è diventato un video in cui lei, mentre la polizia la interrogava ad un posto di blocco, ha fatto il suo famoso balletto. Con l’inizio della trasmissione di Alfonso Signorini, sono tantissimi i fan che chiedono la sua partecipazione al reality di Canale 5.

Rita De Crescenzo andrà al Gf Vip?

A far credere che lei possa avere delle concrete possibilità di poter entrare nella casa delle celebrità, sono stati alcuni scatti e video fatti a Cinecittà, proprio dove si trova la casa del Grande Fratello Vip. Che davvero Alfonso Signorini abbia pensato proprio a lei per un eventuale nuovo ingresso nel suo programma? Non resta che seguire il reality per scoprire cosa succederà.