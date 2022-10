Gf Vip, Wilma Goich furiosa con Nikita: “Mi hai rubato il vino”

Sfuriata della cantante contro la bella concorrente dai capelli blu

Wilma Goich torna a discutere, per l’ennesima volta, con alcuni dei suoi coinquilini all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Questa volta l’oggetto del contendere è nientepopodimeno che un bicchiere di vino che le sarebbe stato rubato da una delle ragazze del reality, la bella Nikita Pelizon.

Ma cos’è successo esattamente?

Come spesso accade durante il GF, anche per questa edizione la produzione ha messo a disposizione dei concorrenti la possibilità di organizzare una festa, seppure con quantità di alcol piuttosto limitate.

Ad un certo punto del party Wilma Goich ha lasciato sul tavolo incustodito il suo bicchiere di vino, una gesto che si sarebbe rivelato molto azzardato.

Pochi secondi dopo infatti Nikita Pelizon, senza rendersi conto di chi fosse il bicchiere, ha bevuto il vino al suo interno, scatenando la furia dell’ex moglie di Edoardo Vianello.

Lo sfogo della cantante contro la ben più giovane concorrente è stato durissimo. Ecco le sue parole:

“Il mio vino è sparito. Io me ne andrei già a letto per quanto sono inca***ta. Perché a me le persone maleducate non mi piacciono. E p**ca misera, p*rca tr**a. Lo fanno senza pensarci? No, no, no, no, no! E non è lo stesso discorso di chi sporca o lascia le tazze e i piatti da lavare. Questo è ben peggio. Qualcuno è venuto qui ed ha bevuto dal mio bicchiere! E dai non ci sto. Se lascio un bicchiere uno non può prendere e bere perché gli piace. Uno trova un bicchiere di vino, lo prende e beve? Ma siamo impazziti? Non è il loro e non possono bere. Era l’unica goccia che avevo. Adesso mi svesto e me ne vado a dormire. No, non me ne frega niente, un ca**o, chiaro?!”