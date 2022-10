Al GFVip Elenoire e Nikita, dopo gli insulti che la prima ha rivolto alla seconda, si confrontano per chiarirsi.

Al Grande Fratello Vip, tra Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizon, è arrivato il primo confronto reale. Elenoire, in merito agli insulti che aveva rivolto alla coinquilina ha ammesso: “Tutto qullo che ho detto era per gelosia. Ho capito che non c’era niente di malizioso nel tuo comportamento”.

GFVip, arriva il confronto diretto tra Elenoire e Nikita: gli insulti precedenti

Sembra che tra le due concorrenti, adesso, sia giunto il momento di confrontarsi. Nelle ultime settimane infatti, la modella triestina è stata insultata dalla Ferruzzi che l’ha apostrofata come “gatta morta”, oltre che “portatrice di iella” e ha aggiunto che fosse solita buttarsi sugli uomini. Infine, come ulteriore segno di disprezzo, una volta durante il suo passaggio aveva sputato per terra.

Adesso, forse, è arrivata la tregua. Nikita Pelizon ha fatto il primo passo, nonostante fosse lei la vittima delle accuse della Ferruzzi.

Sedendosi una di fronte all’altra, le due si sono confrontate. Nikita ha incominciato dicendo: “Ci sono rimasta male perchè, dopo la puntata, ti avevo detto che ti stimavo. Poi ti avevo anche detto di dirmi qualsiasi cosa in faccia”.

Elenoire Ferruzzi ha poi replicato: “Su questo hai ragione, ho detto tutto per gelosia, ma non verso di te. Quando mi piace qualcuno divento gelosa e possessiva”. La concorrente si riferiva a Daniele Dal Moro e alla sua amicizia con la modella.

La confessione di Elenoire Ferruzzi

Nikita ha poi ricordato ad Elenoire di averla chiamata gatta morta con gli uomini. A quel punto, lei ha risposto: “L’ho detto perchè lo pensavo in quel momento, però dopo mi sono resa conto che non è così, perchè tu lo fai con tutti, sei fatta così e non c’è niente di malizioso”.

Nikita, nel confrontarsi con Elenoire, ha affrontato tutti i temi di suo interesse rimanendo calma e pacata.

Infine, in riferimento alle brutte voci sul suo conto dette alle sue spalle, Elenoire ha replicato: “Solo in quel caso è accaduto, perchè non avevo nulla da dire in altre occasioni. Tu non c’entri. In questi giorni sono stata molto male e ancora adesso”.