Belen e Stefano De Martino innamorati pazzi: fuga a Londra senza figli.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, da quando sono tornati insieme, sono più innamorati che mai. Negli ultimi giorni hanno lasciato i bambini a casa e si sono concessi una fuga a due a Londra.

Belen e Stefano innamorati pazzi

Il settimanale Chi ha pizzicato Belen Rodriguez e Stefano De Martino a Londra. I due piccioncini hanno lasciato i bambini ai nonni e si sono concessi una fuga d’amore. Da quando sono tornati insieme, la showgirl argentina e il conduttore napoletano cercano di centellinare le condivisioni di coppia sui rispettivi profili Instagram. Un modo per proteggersi? Probabilmente sì.

Belen e Stefano in giro per Londra

Anche se Belen e Stefano hanno condiviso solo un paio di immagini di coppia a Londra, il settimanale Chi li ha pizzicati in più occasioni.

Nelle immagini pubblicate dalla rivista, la Rodriguez e De Martino sembrano due ragazzini alla prima cotta. Passeggiano per la città abbracciati o mano nella mano. Sono complici e felici come non mai.

Belen e Stefano dicono addio alle carte del divorzio

Sposati dal 2015, Belen e Stefano si sono lasciati più volte. Lei ha avuto altre relazioni importanti, una delle quali l’ha portata a diventare mamma per la seconda volta, mentre lui solo storielle di una notte.

In tutto ciò, la Rodriguez e De Martino non hanno mai firmato le carte del divorzio.