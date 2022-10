Stefano De Martino, la confessione su Belen: “A letto io…”

Stefano De Martino ha confessato un retroscena sulla sua vita familiare insieme a Belen Rodriguez.

Stefano De Martino ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia con Belen Rodriguez, con cui sembra aver ritrovato la sua vecchia intesa.

Stefano De Martino e Belen: la routine familiare

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno ricostruendo la loro unità familiare e oggi, oltre al piccolo Santiago, insieme ai due è presente anche Luna Marì, la figlia che la showgirl argentina ha avuto insieme a Antonino Spinalbese.

Nelle ultime ore il ballerino ha confessato alcuni retroscena sulla sua routine al fianco della moglie, tra le serate trascorse tutti insieme nel lettone e quelle invece trascorse sul divano difronte al piccolo schermo.

“Abbiamo gusti differenti, senza contare che io la sera vado in coma istantaneo appena mi sdraio. Lei ha più facilità a gestire il telecomando. Io, essendo molto in giro per lavoro tra Milano e Napoli, quando sono solo guardo le mie serie e la risolvo così”, ha dichiarato Stefano De Martino, che ha anche rivelato che una delle sue serie preferite sarebbe Suits.

Anche Belen nelle ultime ore ha confermato quanto detto dal ballerino e ha anche aggiunto che suo figlio, Santiago, avrebbe ancora un vizio per cui i suoi amici l’avrebbero criticata: il bambino infatti sarebbe solito dormire nel lettone insieme ai genitori. “È un vizio, lo so, alcuni amici mi criticano per questo. Ma non mi importa: me lo godo finché dura, perché sono certa che, tra un po’ di tempo, nel lettone con me lui non vorrà starci più”, ha dichiarato Belen a tal proposito.