Belen Rodriguez e Stefano De Martino pizzicati mano nella mano in un resort vicino Brescia: ritorno di fiamma in atto?

Dopo la fine della relazione con Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez si è riavvicinata all’ex marito Stefano De Martino. I due sono stati pizzicati dal settimanale Chi mentre si concedono una pausa di relax in un resort vicino Brescia.

Belen e Stefano insieme in un resort

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati da tempo, ma non è escluso che possano tornare insieme. D’altronde, i due, dal primo giorno che si sono incontrati ad oggi, hanno dimostrato ai fan che si può sempre recuperare un rapporto. Dopo la fine della love story con Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto la seconda figlia Luna Marì, Belen si è riavvicinata a Stefano. Sono stati pizzicati insieme dai paparazzi più volte, non solo in giro per le vie di Milano, ma anche in un resort vicino Brescia.

I fotografi del settimanale Chi la hanno immortalati mentre, mano nella mano, passeggiano in accappatoio per il centro benessere. La Rodriguez, raggiunta dai giornalisti, ha ammesso:

“Con Stefano ci vediamo, non è una novità. No, la nostra storia non ha detto tutto perché la mia vita non ha detto tutto, è come un film“.

Stando a questa dichiarazione, sembra che la love story tra la showgirl argentina e il ballerino napoletano non sia del tutto archiviata.

Belen e Stefano verso il ritorno di fiamma?

Mentre Belen lascia le porte aperte ad un possibile ritorno di fiamma, Stefano preferisce parlare di un semplice rapporto tra genitori separati. C’è da dire, però, che la Rodriguez ha sottolineato che oggi, rispetto al passato, ha un altro figlio da tutelare. Ha dichiarato:

“Io vivo a casa con i miei figli, se poi c’è fuori una persona con la quale trascorro momenti di gioia è una cosa in più. Chi entra a casa mia lo fa solo perché non c’è nulla da nascondere. Dopo quello che ho vissuto, ho due figli da due uomini diversi e vanno tutelati”.

Con Antonino i rapporti sono ridotti al minimo. Si incontrano soltanto per scambiarsi Luna Marì, mentre con De Martino c’è molto, molto di più.

Belen: al primo posto ci sono i figli

Anche se Belen sottolinea che al primo posto ci sono i suoi figli, non nasconde che De Martino ha fatto parte della sua vita e continuerà ad essere uno dei suoi punti fermi. Il tempo che trascorrono insieme, infatti, non si limita alla condivisione del figlio Santiago: la paparazzata nel resort ne è la prova. Molto probabilmente, questa volta i due ex coniugi vogliono andarci con i piedi di piombo.