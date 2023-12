Giacomo Urtis è stato escluso dal Festival di Sanremo 2024. Nonostante ciò, il chirurgo estetico dei Vip non si è abbattuto e continua a sognare in grande: diventerà la nuova Arisa “con una marcia in più“.

Giacomo Urtis escluso da Sanremo 2024

Intervistato da Spy.it, Giacomo Urtis ha raccontato di aver presentato la sua candidatura per il Festival di Sanremo 2024. Purtroppo è stato escluso, ma ha ammesso che non ha alcuna intenzione di arrendersi. Per fare breccia in Amadeus ha presentato una canzone particolare:

“Parla di amore senza identità, oggi si dice ‘queer’. L’ho scritto qualche mese fa proprio quando Giacomo e Jenny hanno iniziato a vivere e a convivere nella stessa persona. Oggi sono una person* diversa e mi immagino il mondo tutto colorato, come un arcobaleno. Il titolo è Giacomo contro Jenny”.

Giacomo contro Jenny: la nuova canzone di Urtis

Se la nuova canzone Giacomo contro Jenny fosse piaciuta ad Amadeus, Urtis avrebbe coronato il sogno di partecipare a Sanremo. Aveva già pensato anche all’esibizioni all’Ariston:

“Avrei fatto entrambe le cose, magari una sera da Giacomo, una da Jenny e un’altra da entrambi. Non mi nascondo più, se un giorno mi sento Jenny è giusto che mi comporti da Jenny, senza censurarmi in nulla”.

Il sogno di Giacomo Urtis

Anche se è stato escluso da Sanremo 2024, Giacomo Urtis non si abbatte: il suo sogno è diventare la nuova Arisa. Ha dichiarato: